Израиль и "Хамас" обменялись ударами

В секторе Газа прошли похороны 26-летнего Карама Фаяда: он был застрелен в ходе традиционного пятничного выступления жителей анклава на границе с Израилем.

28 декабря на антиизраильскую демонстрацию собрались, по данным СМИ, 4 тысячи человек. Израильские источники сообщают об агрессивном поведении демонстрантов, на которое было отвечено огнем. Итог- один погибший и шесть раненых палестинцев, в числе которых несовершеннолетний.

Кульминацией пятничного протеста стал, по данным израильского командования, ракетный пуск из сектора Газа - первый более чем за месячный перерыв. В ответ Силы обороны Израиля обстреляли с вертолёта военный пост движения "Хамас".

Именно по призыву "Хамас" жители Газы с марта проводят массовые выступления - так называемый "Великий марш возвращения". Акции протеста близ разделительной линии планировались сроком на 6 недель, однако продолжаются по сей день.

Демонстранты требуют возможности вернуться на земли, которые с 1948 года находятся под контролем Израиля. Наиболее ожесточенный характер выступления приобретают по пятницам, когда к границе после традиционной молитвы выходят тысячи арабов.

По данным Центра документации Организации освобождения Палестины, с марта в стычках у разделительной линии погибли 253 палестинца.