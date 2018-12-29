Три вьетнамских туриста и египетский экскурсовод погибли в результате подрыва туристического автобуса в Египте в пятницу вечером. Не меньше 10 человек получили ранения. Автобус был атакован террористами в 4 км от комплекса пирамид в Гизе.
Подрыв туристического автобуса в Египте
«Мы находились дома, когда раздался ужасный взрыв. Мы решили оказать помощь раненым. К нам присоединились наши соседи. Затем приехали скорая помощь и пожарные. Взрыв произошел на окружной дороге. Наконец к автобусу подъехали полицейские», – рассказывает очевидец Махмуд.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт. Ранее в Египте нападения на иностранных туристов неоднократно совершали исламисты.
«Я приехал сюда и увидел, как несли пострадавших, – вспоминает Тарек. – Не знаю, были это раненые или убитые. Скорые помощи отвезли пострадавших в клинику Аль-Харам».
Туризм играют важнейшую роль в экономике Египта. Он пережил значительной спад после «арабской весны» и связанной с ней нестабильностью, но в 2018 г. начал показывать признаки роста. Перед новогодними праздниками египетское правительство приняло дополнительные меры безопасности.