Подрыв туристического автобуса в Египте

Три вьетнамских туриста и египетский экскурсовод погибли в результате подрыва туристического автобуса в Египте в пятницу вечером. Не меньше 10 человек получили ранения. Автобус был атакован террористами в 4 км от комплекса пирамид в Гизе.

«Мы находились дома, когда раздался ужасный взрыв. Мы решили оказать помощь раненым. К нам присоединились наши соседи. Затем приехали скорая помощь и пожарные. Взрыв произошел на окружной дороге. Наконец к автобусу подъехали полицейские», – рассказывает очевидец Махмуд.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт. Ранее в Египте нападения на иностранных туристов неоднократно совершали исламисты.