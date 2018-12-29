Египетские силовики ответили на теракт

В рамках антитеррористического рейда силы безопасности Египта уничтожили 40 человек в разных частях страны. По данным МВД, речь идет о "боевиках", которые "планировали атаки против государственных учреждений, туристических объектов, сотрудников армии и полиции". Уточняется, что в ходе обысков у них были обнаружены оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства и материалы для их изготовления.

Масштабная спецоперация прошла через несколько часов после подрыва туристического автобуса; он вез вьетнамских туристов к пирамидам Гизы в пригороде Каира и нарвался на вызывное устройство. В результате погибли 4 человека - три туриста и египтянин-экскурсовод; не менее десяти ранены. Египетские власти не уточнили, причастны ли ликвидированные в субботу боевики к трагедии у пирамид.

Ситуацию с туристическим автобусом взял под контроль премьер-страны Мустафа Мадбули. Он посетил пострадавших в больнице, а также сообщил, что автобус по каким-то причинам отклонился от безопасного маршрута.