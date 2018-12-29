ДР Конго: сутки до выборов

В Демократической республике Конго в канун выборов 30 декабря активизировались акции протеста. Толчком послужило решение президента Жозефа Кабилы исключить некоторые района из голосования. Причина - вспышка вируса Эбола; по мнению властей, приток людей на избирательные участки в зараженных районах лишь усилит эпидемию.

Кабила правит республикой 17 лет и не имеет права баллотироваться на третий срок, в качестве преемника он хотел бы видеть бывшего министра внутренних дел. Ему противостоят лидер оппозиции и крупный бизнесмен. Политические оппоненты Кабилы считают, что он попросту тянет время.

Изначально выборы были запланированы на 23 декабря, однако их перенесли на неделю из-за пожара, уничтожившего избирательные бюллетени. Теперь президент выводит с участков около миллиона жителей зараженных районов, предлагая им проголосовать в феврале-марте (всего в стране зарегистрированы 40 миллионов избирателей).

В канун дня голосования руководство ООН обратилось к политическим лидерам страны и общественности с призывом воздержаться от агрессии и провести выборы 30 декабря в мирной обстановке.