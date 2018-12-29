Лондон готовит паромы на случай "жёсткого брексита"

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Британское правительство подписало дополнительные контракты с паромными компаниями на общую сумму в почти 108 млн фунтов стерлингов. Информацию об этом обнародовало Министерство транспорта.

Таким образом правительство хочет разгрузить наземные перевозки через туннель в случае выхода Британии из Евросоюза без соглашения – так как в этом случае в Лондоне ожидают задержку грузовиков на границе для оформления пограничных и таможенных формальностей.