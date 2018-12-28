В Новый год - со старым бюджетом!

В Новый год - со старыми проблемами. Обе палаты Конгресса США накануне не приняли никаких мер к тому, чтобы согласовать проект бюджета на будущий год, что неделей ранее привело к частичной приостановке работы министерств, ведомств и самого федерального правительства.

Как сообщает Рейтер, такая ситуация сохранится в течение как минимум ближайшей недели, если не всего января. Дискуссия о том, кто будет платить за стену на южной границе США, и если платить, то сколько, продолжится.

22 декабря было объявлено, уже в третий раз на протяжении последнего года - что в связи с отсутствием финансирования федеральные ведомства работают в ограниченном режиме.

По словам сенатора-республиканца Пата Робертса, "вопрос, который поднимает президент, это вопрос принципиальный, и безопасность границ - очень важна. И всегда была важной. И это связано с иммиграцией. Но нельзя забывать, что правительство должно иметь возможность оплачивать свою работу".

Трамп настаивает, что в проект бюджета должно быть внесено финансирование стены на границе с Мексикой, цена этого вопроса - почти 6 млрд долларов.

Это не вопрос самой стены, это нежелание демократов, чтобы Трамп и республиканцы бы выиграли в этом споре