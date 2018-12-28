Дамаск по призыву курдов вернул контроль над Манбиджем

Сирийская армия вошла в город Манбидж, который был оплотом курдских формирований на севере страны. В генштабе вооружённых сил заявили, что полностью контролируют этот район, над городом поднят флаг Сирийской Арабской Республики.

Правительственные войска были введены в Манбидж после того, как курдские Отряды самообороны призвали Дамаск защитить покинутые ими районы от угрозы турецкого вторжения. Баланс сил изменился после объявления о начале вывода из Сирии американских войск: США поддерживали курдов как партнёров по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». После заявления Вашингтона Анкара сообщила о желании как можно скорее начать операцию против террористов, к которым Турция относит курдские формирования.