Швейцария вводит программу трудоустройства беженцев

Кесанг Чичунгстан шесть лет назад бежал из Китая в Швейцарию. Со временем он смог обосноваться на новом месте и теперь работает в компании, которая занимает покраской.

Говорят, что Чичунгстану повезло: по данным Секретариата по миграции из 80000 беженцев лишь каждый третий получил работу. Предприниматели опасаются проблем, а чиновники обещают упростить трудоустройство мигрантов. По словам представителя Государственного секретариата по миграции Швейцарии Лукаса Ридера, «процедура будет упрощена, будет меньше административных барьеров, а у работодателей уже появилась возможность быстро и без проблем нанимать беженцев на работу».

Предприниматели опасаются не только административных барьеров и незапланированных расходов. Работодатели сомневаются в квалификации беженцев. Проблемы связаны и с их вовлечением в жизнь общества.

Правительство подготовило программу интеграции беженцев. Через три года все они должны хотя бы на базовом уровне знать один из государственных языков. Через пять лет каждый обязан будет пройти хотя бы стажировку, а к 2025-му должна быть трудоустроена половина беженцев.

Один из приоритетов миграционной службы — это работа с гражданами. Чиновники говорят, что важно информировать граждан об интеграции беженцев.