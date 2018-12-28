"У края пропасти": Кремль отказал в помощи РУСАДА

Глава российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявляет об угрозе спортивной изоляции страны, но в Кремле называют эти страхи беспочвенными.

Судьбу отечественного спорта Ганус связывает с выполнением требований международного антидопингового агентства: он просит президента вмешаться в ситуацию, иначе, по его словам, РУСАДА лишится своего статуса:

«Данная ситуация не может больше продолжаться, она требует срочного разрешения.

Мы должны также думать и о будущем новой Московской антидопинговой лаборатории, которая начнет свою работу не с чистого листа, а примет на себя историю прежней лаборатории.

Мы находимся у края пропасти, и я прошу Вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением Гануса и не согласны с выводами главы РУСАДА.

«Господин гендиректор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, он просто не знает деталей. Многие обеспокоенности, который он выразил, беспочвенны.

Это абсолютно рабочий внутренний процесс между представителями WADA и российскими представителями, там существуют договоренности, общее понимание того, как и в какие сроки будет вестись эта работа».

В сентября WADA санкционировало восстановление прав РУСАДА, при условии, что до конца года зарубежным экспертам предоставят доступ к базе проб Московской антидопинговой лаборатории. Бывший глава лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором WADA, заявлял, что эта структура была вовлечена в государственную систему сокрытия допинга.