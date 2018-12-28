RT дарит шоколадные соборы Солсбери на Новый год

"С наступающим вас! До встречи в январе, - пошутила ведущая телеканала Анна Монгайт, отломив кусочек шпиля во время эфира. - Надеюсь, я выживу".

По информации The Independent, власти британского города подвергли действия RT критике. "Очень жаль, что для кого-то ¨[отравления в Солсбери] - подов для острот", - заявил газете член совета Солсбери Джо Брум, добавив, что жители города будут "огорчены и рассержены" от этой новости.

RT и тот самый шпиль

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были доставлены в больницу города Солсбери 4 марта. Следственные органы Великобритании заявили, что причиной госпитализации стало отравление нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Через несколько месяцев похожий случай произошел британской парой Дон Стерджесс и Чарли Роули. Женщина скончалась в больнице. По словам Роули, перед госпитализацией он подарил Стерджесс флакон с духами, найденный на улице.

Британские власти сообщили, что во флаконе содержалось вещество группы "Новичок", обвинив в совершении нападений Россию и двух предполагаемых сотрудников спецслужб Александра Петрова и Руслана Боширова.

В сентябре руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян взяла у них интервью. Мужчины заявили, что действительно находились в Солсбери, чтобы полюбоваться на солсберийский собор со "знаменитым 123-метровым шпилем".

Организация Bellingcat выступила с утверждением, что настоящие имена Петрова и Боширова - Александр Мишкин и Анатолий Чепига и что оба являются сотрудниками ГРУ. Российские власти отрицают эту информацию и свою причастность к отравлениям в Солсбери.

Подозрения в нарушении принципа беспристрастности

На прошлой неделе британский медиарегулятор Ofcom заявил, что российский телеканал нарушил принцип беспристрастности при освещении событий в Солсбери в марте и апреле этого года, что может привести к штрафу или отзыву лицензии на работу в Великобритании.

Позднее Роскомнадзор сообщил о начале проверки телеканала BBC World News, распространяемого на территории РФ, а также ресурсов BBC в интернете на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в случае закрытия британскими властями телеканала RT в Лондоне в отношении BBC в России будут приняты "зеркальные меры".