Мэттью Макконахи стал самым переоцененным актером года (Forbes)

Самыми эффективными актерами оказались звезды фильмов о супергероях. Лучше всех гонорар отработал Джереми Реннер (82,3$), сыгравший в фильме "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame). Марк Руффало (80,2$) из "Мстителей: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018) занял вторую строчку рейтинга. Третьей стала "возлюбленная Супермена" Эми Адамс (69,9$).

При составлении рейтинга Forbes учел гонорары от съемок трех последних фильмов актеров. В расчет также были приняты только картины, вышедшие на экраны более двух тысяч кинотеатров.