Судно с мигрантами прибыло в Испанию

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Судно Open Arms, на борту которого находятся более 300 мигрантов, спасенных у берегов Ливии, причалило в испанском порту Кринавис недалеко от города Альхесирас. Как сообщается, прежде чем поместить беженцев в приют, их осмотрят сотрудники Красного Креста. Кроме того они пройдут проверку представителей Национальной полиции и Гражданской гвардии, после чего начнется процедура рассмотрения их запросов на предоставление убежища.

Неделю назад активисты испанской гуманитарной организации Proactiva Open Arms, которой принадлежит судно, подняли на борт мигрантов с трех лодок, направлявшихся из Ливии в Европу. Среди них - граждане ряда африканских стран, в том числе Мали, Сомали, Судана. Судно запросило Ливию, Италию, Мальту, Францию, Тунис о предоставлении безопасного порта.