Британские власти задержали 12 нелегалов, которые на нескольких лодках пытались пересечь пролив Ла-Манш. По сообщениям, все задержанные - мужчины, предположительно иранцы и сирийцы. Их лодки были замечены проходившие по проливу пассажирским судном, с которого и вызвали патруль.
Ла-Манш наводнили нелегалы
Нелегалов доставили в в британский порт Дувр, несколько человек госпитализированы с симптомами переохлаждения.
Власти по обе стороны Ла-Манша отмечают резкую активизацию перемещений нелегалов между Великобританией и Францией: за прошедшие с Рождества дни там были перехвачены 40 человек, а с ноября, по статистике - 200.