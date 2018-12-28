Бюджетное соглашение Италии с ЕС "застряло" в парламенте

Правительству Италии пока не удаётся согласовать с парламентом поправки в бюджет следующего года, предусмотренные соглашением с ЕС. Два дня слушаний сопровождались протестами оппозиции, которая недовольна тем, что столь важный для страны документ рассматривается в ускоренном порядке. В итоге дебаты и итоговое голосование так и не были назначены, спикер приостановил слушания.

Как передаёт Reuters, в субботу или воскресенье правительство должно поставить на голосование вопрос о доверии кабинету, чтобы успеть утвердить поправки до Нового года. Премьер-министр Джузеппе Конте уверяет, что были скорректированы лишь некоторые экономические параметры бюджета и это не помешает реформам:

_«Я никогда не позволял Брюсселю ставить под вопрос наш проект бюджета в том, что касается его деталей. Я должен отдать им должное, поскольку Брюссель никогда и не пытался вникнуть в структуру доходов и расходов, которые мы обсудили и приняли».

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Оппозиционная Демократическая партия заявила, что обжалует в Конституционном суде ускоренное рассмотрение поправок в бюджет. Если Рим не выполнит в срок свои договорённости с Брюсселем по сокращению бюджетного дефицита, Италии может грозить крупный штраф.