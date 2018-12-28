Скончался израильский писатель Амос Оз

Израильский писатель Амос Оз скончался в пятницу в возрасте 79 лет. Дочь писателя Фаня написала в "Твиттере", что ее отец "скончался от рака после резкого ухудшения состояния во сне и спокойствии, в окружении любящих его людей".

Оз это литературный псевдоним Амоса Клаузнера. Он родился в 1939 году в Иерусалиме в семье уроженцев Вильно. Он начал писать в 1960-е гг. Его книги были переведены на пять десятков языков. В 2009 году Оз был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе. В 2015 г. Натали Портман сняла по его роману "Повесть о любви и тьме" одноимённый фильм.

Оз был известен активной политической позицией. Он выступал за разрешение израильско-палестинского конфликта путём создания двух государств для двух народов.