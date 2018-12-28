В Индонезии весь вид яванских носорогов может оказаться под угрозой исчезновения в случае нового цунами. Об этом предупреждают специалисты по охране природы. Этих редких животных осталось лишь 67 в мире. Они чудом спаслись после цунами, произошедшего в Индонезии 22 декабря. Во время катастрофы, которая обрушилась на северное побережье, носороги находились в национальном парке Уджунг-Кулон. Теперь чиновники хотят переместить последних яванских носорогов - одних из самых редких крупных млекопитающих на Земле - в другое безопасное место.
Носороги под угрозой исчезновения
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Тем временем поступила информация, что в пятницу в индонезийской части острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр располагался в 70 километрах к югу от столицы провинции Западное Папуа Маноквари. Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
Как ранее сообщили индонезийские власти, землетрясение и цунами, которые обрушились на страну в минувшую субботу, могли быть вызваны подводным оползнем из-за вулканической активности горы Анак-Кракатау. По последним данным, жертвами стихии стали более 400 человек.