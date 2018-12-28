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Германия

Немецкие оружейники жалуются на падение продаж

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Немецкие оружейники жалуются на падение продаж
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Объём продаж немецкого оружия сокращается третий год подряд. Если в пиковый 2015 г. немецкие оружейники продали продукции на 7 млрд 860 млн евро, то в 2018 г. только на 4 млрд 620 млн. Больше всего оружия в Германии покупают Алжир, США и Австралия.

На четвёртом месте - Саудовская Аравия, но в этом году правительство ФРГ решило приостановить поставки оружия в эту страну на фоне убийства журналиста Джамаля Хашогджи и катастрофической ситуации в Йемене, где саудовская армия ведёт военные действия.

Ассоциация немецкой оборонной промышленности раскритиковало решение правительство свернуть поставки оружия в королевство, назвав его политически мотивированным. Она также выразило пожелание, чтобы правительство возмещало производителям убытки, когда их сделки срываются из-за политических решений.

Крупнейший производитель вооружений в Германии – концерн Rheinmetall, на втором месте – ThyssenKrupp, а на третьем – Krauss-Maffei Wegmann