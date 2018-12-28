Премьер Израиля обсудит знаковый переезд бразильской дипмиссии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Бразилию, где примет участие в инаугурации избранного президента страны Жаира Болсонару. Как сообщила пресс-служба Нетаньяху, церемония станет прекрасной возможностью для переговоров главы правительства Израиля с приглашенными в Бразилию авторитетными политиками. В их числе - госсекретарь США Майкл Помпео, президенты Чили и Гондураса и другие лидеры.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Бразилия - пятое по численности населения государство мира, это огромная страна с огромным потенциалом для сотрудничества с Израилем и в экономической плоскости, и в сфере безопасности, и по дипломатической линии. Избранный президент Болсонару объявил о важном преобразовании, и я счастлив, что мы можем начать новую эру отношений между государством Израиль и международным тяжеловесом, коим является Бразилия".

Жаир Болсонару вступит в должность президента 1 января. Ранее он пообещал перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на неурегулированный статус города и претензии палестинцев на его восточные районы. Переезд своих дипмиссий в Иерусалим уже осуществили США и Гватемала, по их стопам готовятся пойти еще несколько стран.