Нападение на церковь в Австрии

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В австрийской столице — нападение на католическую церковь. Двое неизвестных ворвались в аббатство Марии Иммакулаты на северной окраине Вены. СМИ со ссылкой на очевидцев рассказывают о стрельбе в храме. По предварительным данным, пострадали пять человек, все священнослужители. Некоторые источники говорят о 15 раненых.

«Около пяти человек были связаны, им заткнули рты. Мы абсолютно точно можем исключить террористический акт, другие мотивы ещё предстоит выяснить», — заявил представитель полиции Харальд Зёрёс.