Полицейский-водолаз спас щенка

Щенка, упавшего в озеро Ван на востоке Турции и чудом не замерзшего на льду, спас полицейский водолаз. Выбравшись на лед, замерзшее животное было не в состоянии двигаться. Прохожие сообщили о собаке, находящейся в 150 метрах от берега, местным властям, а те обратились за помощью в полицию. Бурак Окте, не колеблясь, прыгнул в ледяную воду и поплыл к бедолаге, разрубая ледяную корку руками. "Я успел буквально в последний момент, - поделился он позже впечатлениями, - хорошо, что мы спасли собаку". Щенка, пострадавшего от переохлаждения, завернули в полотенца и, после сеанса искусственного дыхания, отвезли в местную ветеринарную клинику. Должностные лица муниципалитета заявили, что она получает необходимое лечение от ее состояния и, как ожидается, полностью восстановится.