Первый визит Дональда Трампа на войну

Расквартированному в Германии воинскому контингенту США нанес визит главнокомандующий: на обратном пути из Ирака американский борт номер один с Дональдом Трампом и первой леди сделал остановку для дозаправки на базе Раймштейн.
Визит в Ирак готовился в обстановке секретности, и даже президентскому пресс-пулу сообщать о прибытии Трампа и на базу Айн-аль-Асад некоторое время было запрещено.
Там же Трамп сделал несколько заявлений: "С самого начала я говорил о том, что наше дело в Сирии - это разгром группировки ИГИЛ, заниматься строительством государства и нации мы не будем. Восстанавливать Сирию нужно на основе политического решения. И платить за поиски этого решения должны богатые соседи Сирии, не Америка. Пусть они платят. И они заплатят. Заплатят".
Американский лидер также подчеркнул, что США не планируют выводить военный контингент из Ирака.
В поездке в Ирак президентскую чету сопровождал советник по национальной безопасности Джон Болтон.
В общей сложности Трамп и его супруга провели в расположении войск в Ираке около трех часов.