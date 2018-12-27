Подкожный проездной

Жители Швеции начали массово вживлять себе подкожные микрочипы, которые можно использовать для оплаты покупок, в качестве пропуска или проездного. Они спроектированы так, чтобы ускорить повседневную рутину и сделать жизнь более удобной. Теперь одним таким устройством можно будет заменить множество пластиковых проездных, кредитных карт и пропусков, на которые у многих уже не хватает места в портмоне. За последнее время микрочипы имплантировали более 4 тысяч шведов.

Марианна Стернвалл, специалист по веб-технологиям: "Он теперь всегда со мной, и это действительно здорово! Я его не потеряю. Я всегда могу попасть на свое рабочее место, даже если я забыла свой пластиковый пропуск".

Чипы размером, по описаниям самих разработчиков, с зубец небольшой вилки, обычно вживляются под кожу чуть выше большого пальца с помощью специального шприца. А дальше руку, так же как и обычную пластиковую карточку, прикладывают к считывающему устройству. Сторонники чипов говорят, что они безопасны и в значительной степени защищены от взлома.

Йован Остерлунд, генеральный директор BIOHAX International: "Все можно взломать. Но этот чип взломать сложнее, потому что мы сделали его очень маленьким и разместили за реальной физической стеной. Кроме того мы ограничили ассортимент".

Крупнейшая железнодорожная компания Швеции уже разрешает пассажирам использовать чипы вместо билетов. Ожидается, что с их помощью люди будут рассчитываться в магазинах и ресторанах. Несмотря на большие плюсы, у чипирования хватает и критиков. По их словам, это создает опасность для тайны личных данных, которые могут попасть в чужие руки. Кроме того микросхема может занести инфекцию в организм и вызвать реакцию иммунной системы.