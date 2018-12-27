«Политическое землетрясение» оформлено официально: в испанской Андалусии три партии правого спектра заключили соглашение о формировании регионального правительства. Спикером парламента станет представительница правоцентристского движения «Сьюдаданос» Марта Боскет.

Триумфа правые добились несмотря на то, что формально победителями выборов вновь стали социалисты.

В новую коалицию входит и ультраправая партия «Вокс» («Голос»), ставшая пятой силой в местном парламенте, 12 мандатов. Это достижение называют крупнейшим успехом ультраправых со времён падения режима Франко.

Однако такие результаты выборов вызвали и массовые акции протеста, участники которых обвиняли «Вокс» в пропаганде насилия и ксенофобии.