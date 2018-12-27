На Сицилии объявят ЧП

Власти Италии готовятся объявить чрезвычайное положение после землетрясения на острове Сицилия, заявил в четверг вице-премьер и министр экономического развития Луиджи Ди Майо.

Это позволит выделить местным властям необходимые средства для помощи пострадавшему населению, пояснил он и выразил благодарность сотрудникам Департамента гражданской обороны "за проделанную работу".

В ночь на среду подземные толчки магнитудой 4,8 привели к значительным разрушениям на севере провинции Катания. Их очаг залегал на глубине в полтора километра, что объясняет масштаб разрушений.

По последним данным, число пострадавших составляет 28 человек. Большинство из них отделались легкими травмами, некоторые находятся в состоянии шока или перенесли панические атаки. До 600 человек были вынуждены покинуть свои дома.

"Я провел холодную и ужасную ночь в своем автомобиле, - говорит этот молодой человек. - Страшно возвращаться домой после того, что мы пережили в среду"...

За два дня до землетрясения проснулся вулкан Этна, и сразу после сейсмоактивность в регионе резко увеличилась. Ученые Национального института геофизики и вулканологии также отметили, что активизировался вулкан Стромболи на одноименном островке недалеко от Сицилии, в связи с этим Департамент гражданской обороны объявил там "желтый" уровень опасности.

Информация о пострадавших россиянах в генконсульство в Палермо не поступала.