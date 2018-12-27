Shutdown: в ожидании компромисса по бюджету

Частичное прекращение работы федерального правительства, вызванное отсутствием компромисса между республиканцами и демократами по бюджету на следующий год, затронуло в США 800 тысяч сотрудников госслужб. Без финансирования остались Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности (для остальных Конгресс успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года).

Съехавшиеся в столицу туристы в первую очередь сожалеют о планах, которые пошли прахом: "Надеюсь, что Капитолий скоро откроется, ведь знаете, я приехал из Майами с семьей, и главной достопримечательностью, которую мы хотели увидеть, была Рождественская елка”, - говорит Хуан Анхель, турист и Флориды.

"Очень жаль, что теперь нам приходится пользоваться переносными туалетами на улице, ну - что делать!” - вздыхает юрист из Вашингтона Фатима Коул.

Ощущение испорченных праздников и опасения вовсе не получить зарплату в конце года разделяют и в других американских городах. Эриберто Леон, сотрудник чикагского офиса Агентства по охране окружающей среды вышел на работу после праздников, но не знает, заплатит ли ему кто-нибудь за это:

"Насколько я понимаю, к концу этой недели мы получим еще один мэйл, в котором нам скажут, что нас отправляют в отпуск без содержания, - говорит он. - Или, если случится чудо, и бюджет будет принят и подписан президентом, мы узнаем, что можем вернуться к работе в понедельник".

Не удастся туристам полюбоваться и на висячий мост "Золотые ворота" в Калифорнии, на Форт Пойнт и Морской парк в Сан-Франциско. Многие - в США и за пределами страны - возлагают надежды на заседание Сената в четверг вечером, который вновь соберется для обсуждения бюджета-2019.