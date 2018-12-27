Три миллиона россиян не смогут выехать за границу на праздники

Почти три миллиона россиян России не смогут выехать за границу на новогодние праздники из-за долгов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов России.

В прошлом году эта цифра составляла почти два миллиона человек. По информации ФССП, Из трех миллионов невыездных россиян 29 % - должники по кредитам, 19 %- неплательщики алиментов, а 10 % - имеют долги по оплате коммунальных услуг.