Протесты в ДРК

Участники протестных акций в Демократической Республике Конго разгромили временный центр содержания людей, в отношении которых существуют подозрения в заражении вирусом Эбола. Более 20 человек сбежали из учреждения. Побег удалось совершить на фоне нападения на учреждение участников акций протеста против переноса выборов в стране. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. Протесты начались после того, как национальная независимая избирательная комиссия ДРК объявила о переносе проведения президентских и парламентских выборов, намеченных на 30 декабря, на март 2019 года в избирательных округах Бени, "Бени-город" и "Бутембо-город" в провинции Северное Киву. Причиной такого решения стала вспышка лихорадки Эбола на востоке страны, а также действие в указанных районах террористических вооруженных группировок.