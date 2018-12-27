Рост биржи Нью-Йорка не имеет прецедентов

Dow Jones вырос почти на пять процентов (это примерно тысяча пунктов), почти достигнув отметки в 23 тысячи пунктов после того, как в ходе предыдущей сессии рухнул на почти три процента. Падение промышленного индекса стало демонстрацией опасений инвесторов по поводу возможных торговых войн с участием Китая и США.

Индекс промышленной активности едва не достигнул отметки в 23 000 пунктов, показав лучший рост за последние 10 лет Фото Рейтер Как полагает Николас Колас из DATATREK RESEARCH, "рынок притомился от всех новостей, исходящих из Вашингтона. Полагаю, что все-таки в ближайшее время начнется процесс стабилизации индексов, потому что невозможно продолжать дальше политику, в которой главным фактором формирования стоимости ценных бумаг становится неопределенность".