Мадагаскар: Радзуэлина впереди

Экс-глава Мадагаскара Андри Радзуэлина возвращается на пост президента. По данным ЦИК, после второго тура выборов политик получает 55,55% голосов. Однако его соперник, тоже экс-президент Марк Равалуманана, пока не признаёт своё поражение.

После первого тура Радзуэлине не хватило всего 0,8%, чтобы победить сразу же. О вбросах и фальсификациях заявили представители обоих кандидатов.

Марк Равалуманана с супругой Reuters

Соперничество политиков имеет давнюю историю. Андри Радзуэлина был мэром столицы Антананариву до 2009 года, когда у него возник острый конфликт с президентом Равалумананой -- и глава государства был вынужден бежать из страны.

Радзуэлина же возглавил Переходную администрацию страны, однако она не получила международного признания, и в 2013-м он оставил пост фактического главы государства.