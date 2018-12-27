Взрыв у церкви в Афинах

В центре Афин в четверг сработало взрывное устройство. Инцидент произошел у церкви Святого Дионисия в районе Колонаки в 7 часов утра по местному времени незадолго до начала литургии. Как сообщается, в результате взрыва ранения получили полицейский и церковный сторож. Он увидел подозрительный предмет и вызвал полицию. Бомба взорвалась, как только страж порядка к ней подошел. С ранениями рук и головы его доставили в военный госпиталь. Взрывное устройство было заложено в металлический ящик возле входа в церковь. Телефонных звонков с предупреждением не поступало.

Отец Георгий: "Я не понимаю, почему они напали на церковь. Иисус означает любовь. Почему они не позвонили заранее, не оставили предупреждений на телеканалах или в газетах?"

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Инцидент произошел в хорошо охраняемом, богатом квартале Колонаки, который граничит с Экзархией, районом, где обычно происходят столкновения между полицейским и анархистами.

Представители правоохранительных органов проверяют записи с камер видеонаблюдения и выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, был совершен теракт.