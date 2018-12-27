Хорошему танцору и туфли помогают

В профессиональные навыки балерины входит и уход за своими пуантами. Но иногда приходится обращаться с просьбами и к ремесленнику, умеющему починить эти шелковые туфли.

Мастера зовут Махмуд Салех, вот что он говорит: "Пуанты настолько же важны для балерины, как и знание партии в балетном спектакле. Если с пуантами что-то не так на сцене, то танцовщица вряд ли сможет удержаться до конца представления".

Эту точку зрения разделяет и преподавательница классического танца Сама Аббас: "Очень сложно научиться правильно носить пуанты, поскольку малейшая неточность, и можно получить травму. Танцевать на пуантах - довольно болезненный процесс, и лишь те, кто увлечен балетом, могут смириться с этими ощущениями. Есть те, кто не выдерживает подобных условий, и уходит из танца навсегда".

Но если с пуантами что-то произошло, можно рассчитывать на доброе сердце и умелые руки Махмуда Салеха, который всегда придет на помощь.