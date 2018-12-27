В бочке - через Атлантику решил отправиться 70-летний Жан-Жак Савен. Путешествие началось в среду, французский искатель приключений отплыл от острова Иерро Канарского архипелага и надеется за 3 месяца достичь Карибского моря.

У бочки нет двигателя, Жан-Жак рассчитывает исключительно на силу течения. В первые сутки средняя скорость составляла от 2 до 3 километров в час, сообщил он французским СМИ. До воскресенья синоптики обещают ему хорошую погоду.

Бочку длиной 3 метра, шириной 2 и весом почти в полтонны он сконструировал сам на крошечной верфи городка Арес в Аркашонском заливе. Внутри 6 квадратных метров оборудованы всем необходимым для долгого путешествия: койкой, кухонькой, картами и иллюминатором в полу, чтобы наблюдать за морскими красотами.

Есть у путешествия и научная цель: в середине пути Жан-Жак должен спустить на воду маяк неправительственной организации JCOMMOP, которая проводит мониторинг состояния океанов.