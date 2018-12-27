Boxing Day: День подарков и покупок

26 декабря, сразу же после католического Рождества, несколько стран Британского содружества наций отмечают Boxing day - один из восьми официальных праздников Великобритании.

Boxing day - это день подарков, и магазины соревнуются в скидках, чтобы привлечь покупателей. Особо предприимчивые даже раздают специальные номерки-жетоны, чтобы избежать давки и длинных очередей - не удивительно, что многие британцы откладывают покупку приглянувшихся вещей именно на этот день.

"Я и так всегда встаю рано. Ну, встал ещё на полчаса раньше, без проблем. Собирался сделать покупку за день до Рождества, а мне посоветовали прийти сегодня. И действительно, купил то же самое намного дешевле".

Специально ко Дню подарков приурочивают поездку в Альбион и иностранные туристы:

"Мы приехали в Лондон из Дании специально на шопинг. Здесь всё гораздо дешевле, потому собственно мы и приехали сюда".

История праздника уходит корнями в средние века. Существует несколько версий его происхождения. По одной из них, в этот день богатые люди делали своим слугам подарки, укладывая их их в коробочки. С течением времени традиция обросла новыми особенностями.