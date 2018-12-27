От Бельгии требуют вернуть детей боевиков

Брюссельский суд потребовал от властей Бельгии вернуть в страну шестерых детей боевиков группировки «Исламское государство». Сейчас они вместе с матерями — бельгийскими гражданками — находятся в лагере беженцев в Сирии. Женщины отправились в зону конфликта пять лет назад, их мужья погибли.

Суд требует вернуть в Бельгию и женщин тоже, поскольку разлучить их с детьми было бы нарушением прав человека. Однако жён боевиков на родине ждёт задержание.

При этом судьи дали властям 40 дней на возвращение, после чего руководству страны придётся выплачивать штраф в 5 тысяч евро за каждого ребёнка.

Ранее было постановлено, что бельгийские власти не обязаны организовывать репатриацию, однако вдовы боевиков добились пересмотра этого дела.