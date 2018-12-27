Цитадель Алеппо открылась после реконструкции

В древнем сирийском Алеппо продолжаются послевоенные восстановительные работы. Прошло два года с тех пор, как в этом городе, когда-то экономическом центре страны, прекратились боевые действия. Боевики оставили после себя руины, разграбили и разрушили предприятия. Сегодня наряду с жилыми домами восстанавливаются и исторические памятники. Цитадель Алеппо в центре старого города, которая находилась на линии огня, теперь открыта для туристов после реконструкции, а когда позволяет погода, здесь даже проводятся культурные мероприятия.

"Это на самом деле красиво, и это действительно наше достижение - мы все сделали для того, чтобы восстановить ее, чтобы люди могли приехать сюда после семи лет войны. Это прекрасно и у нас очень приятные ощущения. Мы счастливы, что имеем возможность посетить этот исторический памятник снова", - говорит жительница города.

Вокруг цитадели открываются магазины. Уличные торговцы также спешат начать работу. Однако, буквально в нескольких шагах, в самом историческом сердце Алеппо, по-прежнему натыкаешься на руины, стены зданий изуродованы следами от выстрелов, на улицах - кучи мусора из обломков домов и щебня.

"Я надеюсь, что Алеппо никогда больше не увидит никакой войны. Мы все на это надеемся, и мы надеемся, что Идлиб также будет освобожден как можно скорее", - говорит этот мужчина.

Местные жители постепенно оправляются от войны и возвращаются к мирной жизни. Все надеются, что мир наконец вернется в Алеппо и другие части страны. Восстановление продолжается, но ожидается, что это будет непростой и длительный процесс.