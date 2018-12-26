Что делать, если вы ненавидите Новый год?

Вас бросает в дрожь при мысли о приближающихся праздниках? Вас раздражает предновогодняя суматоха? Настроение портится, стоит представить наряженную елку и праздничный стол? Что же, вы не один такой... Журналист Euronews пообщался с психологом Фернандо Асором, чтобы узнать, как "пережить" праздники.

"Новогодняя тоска (или скорее рождественская, если речь идет о странах, где Рождество отмечают в ночь с 24 на 25 декабря) – это не психическое расстройство или болезнь", - объясняет Асор. Но эта хандра может сопровождаться весьма тревожными симптомами. Среди них потеря аппетита, проблемы со сном, состояние беспокойства.

"Мы говорим лишь о верхушке айсберга. Новогодняя тоска скорее дополнение к другим проблемам", - говорит психолог. По словам Асора, это состояние может быть вызвано тем, что именно в декабре мы начинаем традиционно подводить итоги года и строить планы на следующие 12 месяцев. И, конечно, если мы понимаем, что чего-то не смогли добиться, это тут же сказывается на нашем настроении.

Перестаньте думать о том, что ненавидите Новый год

"Если я скажу вам: "Не думайте о розовом слоне", то какой образ у вас тут же возникнет в голове? Вероятно, именно розового слона", - говорит Асор. Этот пример психологи приводят довольно часто. Нечто похожее происходит с людьми, которые стараются не думать о праздниках: они, вопреки своему желанию, начинают думать о них еще больше.

Да и спрятаться от Нового года невозможно: на улицах, в торговых центрах, да даже в офисах всё напоминает о приближении праздников. В этой ситуации Асор советует людям понять причину такого отношения к Новому году и Рождеству. "А после этого позвольте себе погрустить. Попробуйте примириться с этим дискомфортом", - говорит психолог. "Важно не прятать чувства внутри себя, потому что тогда вам еще сложнее будет справиться с эмоциями".

Во всём виноваты телевидение и соцсети

Вы включаете телевизор, и с экрана на вас неизменно смотрят улыбающиеся лица людей, которые в кругу родных и друзей встречают Новый год. Да, телевидение тоже может быть одной из причин вашей тоски.

При просмотре рекламных роликов одинокие люди – особенно те, кто сейчас находится в процессе развода или кто недавно потерял близкого человека, - могут почувствовать себя еще более одинокими. Но нельзя забывать, что реклама нужна не только для того, чтобы показывать зрителям товар. Эти ролики призваны "продавать" стереотипы и положительные эмоции.

То же самое, кстати, относится к социальным сетям. Интернет-пользователи редко выкладывают грустные фотографии, особенно в праздники. И другие люди, прокручивая ленту новостей в соцсетях, сравнивая свою жизнь с этой "счастливой картинкой", могут почувствовать еще большую опустошенность.

Отбросьте стереотипы

Нет никаких необходимости в том, чтобы отмечать праздники так, как это якобы принято в обществе, добавляет Асор. Вы, конечно, можете последовать всем стереотипам и устроить себе "рождественскую сказку". А можете встретить праздники так, как того хотите именно вы.

Если ваши родные ненавидят праздники

Вам тоже нужно это принять. "Если ваш близкий человек ненавидит Новый год, не старайтесь на него давить, уважайте его выбор. Но в то же время нужно объяснить ему, что вы сами и другие члены семьи все равно будете праздновать Новый год", - объясняет Асор.