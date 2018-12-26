Торговые войны уходящего года

И наконец, "Я человек-тариф! Если кто-то хочет покуситься на богатство нашей страны, я заставлю их за это заплатить".

В 2018 году Дональд Трамп начал полномасштабную торговую войну. Он объявил о выходе США из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), увеличил пошлины на товары из стран ЕС и, наконец, ввёл новые тарифы на импортируемые из Китая товары стоимостью в миллиарды долларов.

США и Китай неоднократно садились за стол переговоров в этом году, однако только после встречи двух лидеров во время саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, у инвесторов появилась небольшая надежда, что ситуация изменится к лучшему.

Такой же осторожный оптимизм вызвала встреча Дональда Трампа с Жаном-Клодом Юнкером. Глава Еврокомиссии отправился в Вашингтон после того, как Белый дом ввёл новые тарифы на ввоз стали и алюминия из ЕС и пригрозил, что в ближайшем будущем пошлиной также будут облагаться европейские автомобили.

Единственной сделкой, заключённой Дональдом Трампом в 2018 году, стал трехсторонний договор между США, Канадой и Мексикой, который заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Но одна сделка на фоне трёх конфликтов не способствовала росту экономики в 2018 году.

Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ:

"Сегодня всем очевидно, насколько сильно действия одной страны могут повлиять на все остальные. Только подумайте: от оружия массового поражения до кибербезопасности и взаимосвязанных звеньев финансовых систем - для большинства задач, которые стоят перед современным обществом, географические границы не имеют значения. Поэтому когда поддержка международного сообщества ослабевает, нужно помнить о том, что в последние 75 лет опыт США и их союзников показал, что солидарность необходима для благополучия каждого государства."

2018 запомнится как год торгового напряжения и конфликтов, поэтому в 2019, скорее всего, ситуация изменится к лучшему.