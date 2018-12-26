Успехи в борьбе с загрязнением Мирового океана в 2018

Одной из главных тем 2018 года стала борьба с загрязнением Мирового океана. В декабре Европейский Союз принял закон о запрете некоторых одноразовых пластиковых изделий к 2021 году. Его идея принадлежит члену Европарламента Фредерик Рис.

Фредерик Рис,члену Европарламента: "Под запрет попали трубочки для воздушных шаров, ватные палочки, соломинки. На самом деле, мне стоило начать список с соломинок и одноразовой посуды. Почему? Потому что именно они попадают в океан, мы находим их на пляжах, а главное, их легко можно заменить".

Отказ от одноразовой посуды - это хорошо, но кто за это заплатит? По новому закону собирать сети, уплывшие в море, должны производители рыболовных снастей, а не рыбаки. Тот же принцип распространяется на табачное произодство и окурки, содержащие пластик.

Но в PlasticsEurope считают, что ответственность не должна ложиться на плечи одной компании.

Карл Фоестер, исполнительный директор PlasticsEurope: "Мы производим сырье, из которого другие компании изготавливают продукцию, а затем третьи люди пакуют в неё продукты питания, товар расходится по магазинам, которые его продают: в этом процессе задействовано много людей".

Каждый год в Мировом океане оказывается примерно 8 тонн пластика. Запрет на использование одноразовых пластиковых предметов в странах ЕС - это отличный пример для подражания, но ситуации в целом не изменит, потому что считается, что 90% пластика попадает в океан из 10 рек, 2 из которых находятся в Африке, а 8 в Азии.

Микроскопические частицы пластика так же опасны для морских обитателей.

Мэтт Коул, учёный морской лаборатории Плимута: "Нам удалось определить, что микропластик пагубно воздействует на планктон, который теряет способность питаться, размножаться и в конечном итоге, выживать. Наблюдения за устрицами, мидиями и рыбами также показывают, что микрочастицы пластика для них вредны."

Кроме запрета на одноразовые пластиковые изделия, предпринимаются и другие шаги для решения проблемы загрязнения окружающей среды.

В 2018 году неправительственная экологическая организация The Ocean Cleanup запустила первую установку для извлечения крупных пластиковых объектов из Тихого океана с целью их последующей переработки.