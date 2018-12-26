Сицилия: вслед за извержением - землетрясение

После проснувшегося в понедельник вулкана Этна, жителей итальянского острова Сицилия в ночь на среду ждал еще один "сюрприз" - землетрясение магнитудой 4,8.

По данным на этот час, число пострадавших составляет 30 человек, многим жилым домам и старинным зданиям нанесен ущерб. Более 10 человек были доставлены в местные больницы с ранениями средней степени тяжести, у одной пострадавшей множественные переломы. Боясь повторных толчков, многие жители окрестных деревень провели ночь на улице. По данным Гражданской обороны, 600 человек лишились крова.

"Все дома в нашей деревне разрушены, - говорит этот мужчина. - Настоящее чудо, что наш устоял. Думаю, Дева Мария спасла нас!"

"Стены гаража рухнули, посмотрите, что осталось от моего автомобиля! - добавляет его сосед. - В доме тоже все вверх дном, он полностью разрушен"...

По данным Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр подземных толчков залегал на глубине всего в полтора километра, что объясняет масштаб разрушений. Что же касается вулкана, то Этна проснулась впервые за 10 лет, и за последние два дня (с момента ее пробуждения) в регионе наблюдалась повышенная сейсмоактивность.