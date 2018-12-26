Россия осудила Израиль за авиаудары по позициям близ Дамаска. Москва обвиняет израильских военных в использовании гражданских авиалайнеров как прикрытия во время нападения.
Россия осудила Израиль за авиаудары по Сирии и пожаловалась в ООН
В российском МИДе заявили о грубом нарушении суверенитета Сирии и резолюций Совбеза ООН. Москва направила послание об «агрессии» в Совбез и генсеку ООН. По данным российского министерства обороны, ВВС Израиля атаковали цели в Сирии из воздушного пространства Ливана, воспользовавшись тем, что действия ПВО были ограничены: дело в том, что в это время два гражданских самолёта заходили на посадку в Бейруте и Дамаске. В правительстве Ливана говорят, что лишь чудом удалось избежать катастрофы с большим числом человеческих жертв, — передаёт ТАСС.
Армия Израиля сообщения об угрозе для пассажирских авиалайнеров не комментирует, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль борется с военным закреплением в Сирии Ирана. Официально ни одна из сторон не подтверждает слухи о том, что удары были нанесены по оружейным складам иранских подразделений. По данным Москвы, сирийские силы ПВО всё-таки открыли ответный огонь и сбили почти все управляемые авиабомбы. Во время атаки, как говорят в Министерстве обороны, пострадал армейский логистический центр, несколько военнослужащих получили ранения.