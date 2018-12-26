Лучшее из рубрики No Comment за 2018 год

Euronews подводит итоги года. Сегодня мы публикуем подборку самых интересных и необычных видео из рубрики No Comment.

Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Видео того, как российский президент окунается в прорубь в мужском монастыре в Тверской области 19 января, вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что для него это "не первый такой опыт".

Путин окунулся в прорубь на Крещение

Пока в России в январе праздновали Крещение, в Австралии метали... тунца. На этом ежегодном соревновании замороженную рыбу весом до 10 кг используют в качестве спортивного снаряда. Побеждает спортсмен, закинувший тунца на самое дальнее расстояние.

ЧМ по метанию тунца в Австралии

В феврале сирийское правительство и его союзники начали операцию по освобождению Восточной Гуты - одного из пригородов Дамаска - из-под контроля повстанцев. На этих шокирующих кадрах видна одна из самых жестоких бомбардировок за всю историю гражданской войны в Сирии. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в ней погибли как минимум 403 человека.

Восточная Гута: наше время

В мае посольство США в Израиле переехало в Иерусалим. На этих кадрах видно, как работники городских служб вешают дорожные указатели с надписью "Американское посольство". Решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в декабре вызвало критику со стороны Палестины и Совета Безопасности ООН.

Израильское посольство США переехало в Иерусалим

По случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл компания Lego выпустила миниатюрную копию Виндзорского замка в мае. На его сооружение ушло около 60 тысяч деталей. Помимо самого замка, Lego создали фигурки Маркл в свадебном платье, принца Гарри, а также королевской семьи.

Виндзорский замок в миниатюре

Главным предсказателем результатов матчей Чемпионата мира по футболу в России стал эрмитажный кот Ахилл. О том, как готовили и выбирали оракула можно посмотреть в нашем видео No Comment от 1 июня.

Кот Ахилл предсказывает результат матчей ЧМ

В маленьком городке Кастрильо-де-Мурсия на севере Испании каждый июнь проходит необычный ритуал под названием Эль Колачо. Мужчины, переодетые в демонов, вооружаются кнутами и дубинками и перепрыгивают через младенцев, которым еще не исполнилось 12 месяцев. Считается, что таким образом они защищают малышей от порчи и болезней.

Испания: желтые "демоны" прыгают через младенцев

Если в июне вы видели президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, прогуливающихся в гонконгском парке, держась за руки, - вам не показалось. Правда, это были не настоящие политики, а актеры-двойники, которые таким образом пошутили по поводу сближения между двумя странами. Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня.

Двойники Трампа и Ким Чен Ына встретились в Гонконге

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер спародировал ритмичный танец Терезы Мэй под песню Аббы Dancing Queen (англ. "танцующая королева"). Видео британского премьер-министра, которая выступала перед Консервативной партией Великобритании, стало хитом в социальных сетях в октябре. Тогда же проходила активная фаза переговоров между Великобританией и ЕС о деталях "брексита".

Юнкер станцевал под "Аббу", как Тереза Мэй

В октябре в индонезийском городе Палу произошло сильное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Стихийное бедствие унесло жизни двух тысяч человек и разрушило город. На этих кадрах запечатлены спасательная операция и разбор завалов.

Землетрясение в Индонезии унесло жизни двух тысяч людей

В конце октября к границе Мексики и США выдвинулся "караван мигрантов" - около семи тысяч человек из стран Центральной Америки, которые надеются получить политическое убежище. В конце месяца они подошли к границе, и группа из 500 человек попыталась нелегально прорваться в Соединенные Штаты, но их остановила полиция.

Мексиканский караван мигрантов продолжает путь

В ноябре Хиджики Икуяме попал в Книгу рекордов Гиннеса, совершив 24 сложнейших прыжка через скакалку за 30 секунд. Японец и раньше устанавливал рекорды. Так, в начале года он совершил больше 150 тысяч прыжков за 24 часа.