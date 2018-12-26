мир Битва новогодних елок: голосуйте за самую нарядную Комментарии Наира Давлашян • Последние обновления: 26/12/2018 Поделиться статьейПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяsendЕщёСкрытьПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяРазмер текста Aa Aa Близится новогодняя ночь, в разных уголках мира наряжают елки. Мы предлагаем вам принять участие в битве и решить, какая лесная красавица возглавит список самых нарядных.<noiframe><ul id="questions"><li>Битва новогодних елок</li></ul></noiframe>