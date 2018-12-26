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мир

Битва новогодних елок: голосуйте за самую нарядную

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Битва новогодних елок: голосуйте за самую нарядную
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Близится новогодняя ночь, в разных уголках мира наряжают елки. Мы предлагаем вам принять участие в битве и решить, какая лесная красавица возглавит список самых нарядных.