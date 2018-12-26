Московское метро: необычный аукцион

Московский метрополитен, часть истории российской столицы и важнейшая транспортная артерия города, обновил свой гардероб. Была создана новая система навигации, и станции и пересадочные узлы получили новые типы указателей. А старые знаки и световые табло выставили на продажу.

Москвичка Эля Терентьева поспешила купить себе кусочек московского метрополитена, даже, как говорит она сама, "не успев позавтракать".

После аукциона: Эля Терентьева с "трофеем" Фото Рейтер

Видя ажиотаж, руководство приняло решение провести еще одни торги.

Заместительница начальника метрополитена Москвы Юлия Темникова говорит, что "будет организованы второй аукцион такого же типа, лоты уже подобраны, все они в хорошем техническом состоянии, и понравиться они должны и самим москвичам, желающим приобрести такие вещицы, и коллекционерам".

Сценка на аукционе Фото Рейтер

С 1935-го года, с момента открытия первой линии, шедшей от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры", метро сразу же включилось в суматошную жизнь большого города.

До начала торгов остается 5 минут! Фото Рейтер

Интерьеры станций разрабатывались лучшими архитекторами эпохи, став еще и витринами советской идеологии. Сегодня метрополитен давно вышел за границы прежней Москвы, осваивая ближние пригороды.

Москвичи любят свое метро, а метро, судя по всему, отвечает им взаимностью. И сейчас, и тогда, оно остается самым функциональным, быстрым и доступным для них видом транспорта.