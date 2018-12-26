Ядерная ракета "в подарок стране на Новый год"

Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей межконтинентальной сверхзвуковой ракеты, которая способна нести ядерный заряд. По его словам, защититься от этого оружия массового поражения сейчас невозможно и это долго обеспечить безопасности страны на ближайшие десятилетия:

_«Это большой успех и большая победа. Уже в следующем году система “Авангард” будет поступать на вооружение. Это замечательный, отличный подарок стране к Новому году». _

В марте в послании Федеральному собранию Путин уже рассказывал о неуязвимой, по его словам, ракете с непредсказуемой траекторией полёта. Он говорил, что уже давно делился информацией о военных разработках с зарубежными лидерами, чтобы, цитата, «побудить партнёров к переговорам». Заявления о ядерных ракетах Путин представил как средство укрепления позиций Москвы на международной арене: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!»