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Ядерная ракета "в подарок стране на Новый год"

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Ядерная ракета "в подарок стране на Новый год"
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Reuters/Sputnik
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Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей межконтинентальной сверхзвуковой ракеты, которая способна нести ядерный заряд. По его словам, защититься от этого оружия массового поражения сейчас невозможно и это долго обеспечить безопасности страны на ближайшие десятилетия:

_«Это большой успех и большая победа. Уже в следующем году система “Авангард” будет поступать на вооружение. Это замечательный, отличный подарок стране к Новому году».
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В марте в послании Федеральному собранию Путин уже рассказывал о неуязвимой, по его словам, ракете с непредсказуемой траекторией полёта. Он говорил, что уже давно делился информацией о военных разработках с зарубежными лидерами, чтобы, цитата, «побудить партнёров к переговорам». Заявления о ядерных ракетах Путин представил как средство укрепления позиций Москвы на международной арене: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!»

Видеомонтаж • Андрей Позняков