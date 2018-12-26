Мориа: ещё один год в нечеловеческих условиях

Мориа, остров Лесбос. Ещё одну зиму тысячи мигрантов вынуждены переживать в ужасных условиях. Тем, кому нашлось место в лагере для беженцев, рассчитанном на 3500 тысячи человек, очень повезло. Но остальные живут в палатках под открытым небом и страдают от холода и дождя. Они хотят защитить свои семьи.

Мухаммад Джаффари, беженец из Афганистана: "Вы видите, что они делают с нами? Мы пытаемся построить небольшой деревянный дом. Нам выделили маленькую палатку на семью из 7 человек. Скажите, кто хотел бы жить в поле среди луж и камней? Уже зима, а у нас даже нет тёплой одежды".

В сентябре прошлого года количество беженцев в лагере достигло 9000. Ситуация стала невыносимой. Люди проводили в очереди за едой по 3 часа. Сегодня многие семьи стараются готовить пищу и печь хлеб самостоятельно.

Шахла Нори, беженка из Афганистана: «Мне 36 лет, у меня 8 детей. Это моя единственная куртка. В последнее время часто идёт дождь. Наша палатка промокает, в ней очень холодно. Мориа не место для семей. Мы не хотим оставаться здесь, мы хотим уехать в Афины.»

Сейчас в Мории находится менее 5000 человек, многие из которых чувствуют себя в ловушке.

По данным министерства миграционной политики на конец 2018 года, в Греции проживает около 70000 беженцев. Из них на островах находятся почти 12 тысяч, а 3500 несовершеннолетние без сопровождения.

Международная неправительственная организация Amnesty International утверждает, что кризис возник по вине правительства Греции и Европейского союза.

Габриэль Сакелларидис, глава представительства Amnesty International в Греции: "Соглашение между ЕС и Турцией показывает, что Европейский Союз пытается уйти от ответственности, финансируя третьи страны, такие как Турция и Ливия, чтобы держать мигрантов подальше от своих границ."

Волонтёры стараются развлечь детей, но ситуация в Мории не изменится, пока значительную часть людей не переправят на материк.

"Гуантанамо", позор Европы, худший лагерь для беженцев - так называют Морию сами мигранты, негосударственные организации и СМИ. Однако греческие власти утверждают, что нечеловеческие условия возникли из-за увеличения количества беженцев, прибывающих на территорию страны через Турцию.