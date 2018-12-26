Мексиканка получила подарки, запустив воздушный шарик через границу с США

8-летняя мексиканка по имени Даями мечтала получить на Рождество кукол, домик для них, принадлежности для рисования и лизуна. Но у родителей девочки не было денег на подарки. В надежде на чудо Даями решила написать все пожелания на листочке и привязать к воздушному шарику. И чудо произошло!

Уже сдувшийся шарик обнаружил житель американского города Патагонии Рэнди Хэйс. Правда, в записке не были указаны ни адрес, ни телефон – только имя девочки. Поскольку текст был на испанском языке, мужчина предложил, что шарик прилетел из мексиканского города Ногалес, расположенного недалеко от границы с США. Хейс решил связаться с местной радиостанцией. Журналисты рассказали историю Даями, и меньше чем через час с мужчиной связались родители девочки.

Хейс и его жена купили для Даями все подарки, кроме домика для кукол, поскольку все они уже были распроданы. После этого мужчина вместе с супругой отправился в Ногалес. Дорога заняла всего 45 минут. Во время встречи с девочкой Хейс и его жена представились "помощниками Санты".

Для супругов это был особенный момент. Мужчина рассказал, что его единственный сын умер девять лет назад, и ему и его жене очень не хватало возможности отпраздновать Рождество с детьми. "Наши страны разделяет стена с колючей проволокой, но ничто не может остановить веру ребенка в волшебство", - убежден Хейс.

Кстати, домик для кукол Даями все же получила. Этот подарок девочке отправил адвокат из Лос-Анджелеса, прочитавший историю юной мексиканки в одной из американских газет.