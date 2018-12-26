Гибель губернатора: авария или убийство?

Мексика обратилась за помощью к США, Канаде и ЕС для выяснения причин крушения вертолёта, в результате которого погибли губернатор Пуэблы Марта Эрика Алонсо и ее супруг сенатор Рафаэль Морено Валле. Их похороны прошли в среду.

Алонсо вступила в должность 14 декабря, став первой женщиной-губернатором в истории штата - пятого по численности и одного из самых благополучных в Мексике. До этого Пуэблу в течении 6 лет возглавлял её муж.

Сторонники погибших требуют тщательного расследования, подозревая, что авиакатастрофа могла быть подстроена политическими противниками.

"На месте работают как независимые эксперты, так и эксперты компании Agusta, прибывшие из Италии. Из Канады прибыли эксперты компании производителя мотора. Власти штата Пуэбла и генеральная прокуратура прислали своих экспертов. Все компании сотрудничают с федеральным правительством, так что истина будет установлена", - пообещал Хосе Антонио Гали Файад, бывший губернатор Пуэблы. Этот штат - штаб-квартира ряда крупнейших транснациональных компаний и один из немногих , которые удалось сохранить правым после победы левых почти по всей стране.

Вертолёт Марты Эрики Алонсо потерпел крушение в понедельник в нескольких километрах от международного аэропорта Пуэблы. Не выжил никто. Вместе с губернатором и её супругом погибли также три члена экипажа.

Это последний пост в Twitter губернатора, её поздравление с Рождеством.