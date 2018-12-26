Мати: терпение заканчивается

День 23 июля 2018 года изменил жизни многих людей в Греции. Воспоминания о пожарах и бушующем огне еще долго будут преследовать тех, кто пережили этот кошмар и смогли спастись. Огонь охватил Неос Вутзас и Мати и оставил после себя лишь разрушения и горе. По официальным данным, 99 человек погибли, сотни получили ранения. Кали Анагносту и ее сын приехали в Мати в отпуск из Дубая, где они живут постоянно. Они спаслись от огня буквально в последнюю минуту.

Кали Анагносту: ''Я увидела из окна, что пламя подбирается к нашему дому. Мы в панике выбежали на улицу и стали пробираться сквозь густой дым. Мы ничего не могли видеть. Затем, я помню, мы оказались на скалах. Там все кричали, плакали, некоторые прыгали в море, несмотря на большие камни, которые там были. Кто-то рассказывал, как он выбрался. С нами были и дети. Всем было действительно очень плохо, мы были в ужасном состоянии и не знали, что с нами будет дальше".

Кали Анагносту: ''Я действительно раздражена тем фактом, что мне нужно остаться в этой стране на несколько лет для реабилитации. Мне очень сложно и больно находиться здесь. И я не хочу тут оставаться. Если люди здесь продолжат жить так, как раньше, не меняя своего менталитета, я не хочу находиться в этой стране. Прошло так много времени, а до сих пор так никто и не извинился".

Через полгода после трагедии повсюду в Мати можно увидеть выжженные участки земли, сгоревшие дома и деревья. Но греческое правительство до сих пор не решило, на каких условиях люди в пострадавших от пожара районах могут начать восстановление домов. После длительного периода ожидания несколько недель назад, наконец, начался снос домов, непригодных для проживания. Василис Канеллопулос с семьей наблюдает, как сносят дом, где он провел детство, и в котором долгое время жили его родители.

Василис Канеллопулос: ''Местные жители хотят знать, как можно получить разрешение для начала ремонта домов, которые можно отремонтировать, или на строительство на месте разрушенных зданий. В настоящее время со стороны государства нет никаких ответов. Тишина. Люди просто ждут и пытаются найти способ, как прожить каждый новый день. Некоторые расположились в лагерях, кого-то приютили друзья. Многие из них живут далеко не в лучших условиях. Но мы не чувствуем поддержки государства. Власти бездействовали в условиях этого стихийного бедствия".

Тем не менее местные жители надеются на то, что виновные в этой трагедии будут привлечены к уголовной ответственности.

Фэй Дулгкери, Euronews: ''Для выживших в Мати время остановилось 23 июля. В тот день каждый здесь потерял кого-то или что-то. Сегодня, по прошествии нескольких месяцев, люди возмущены тем, что слышали много обещаний, но так и не увидели пока достаточно действий. Они предупреждают, что больше не будут молчать".