Рынки обеспокоены нестабильностью в США

В Токио, как и на биржах материкового Китая, активность торгов - в связи с рождественскими праздниками - была невысокой. Японский индекс Nikkei 225, потерявший накануне до 5 %, вел себя крайне нервно: сначала упал более, чем на 1 % до 20-месячного минимума, но затем завершил день ростом на 0,9 %.

Незначительным снижением основных индексов завершились торги и на фондовых площадках материкового Китая: "Шанхай композит" по итогам дня снизился на 0,26%, "Шэньчжэнь компонент"- на 0,58%.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в среду в связи с праздниками, как и основные европейские торговые площадки. В целом, инвесторы проявляют осторожность на фоне политической и экономической нестабильности в США, а именно: слухов о скорой отставке министра финансов США Стивена Мнучина, продолжающегося бюджетного кризиса и частичной остановки работы федерального правительства, а также враждебной позицией президента Трампа по отношению к председателю Федеральной Резервной Системы.