КНДР и Южная Корея восстанавливают железнодорожное сообщение

У границы КНДР и Южной Кореи прошла церемония инаугурации проекта железной дороги, которая, как ожидается, позволит восстановить регулярное железнодорожное сообщение между странами на фоне подготовки мирного договора.

Спецпоезд доставил сотню южнокорейских чиновников, политиков и представителей семей беженцев из Сеула на приграничный северокорейский вокзал Панмун близ города Кэсон, древней столицы Кореи, где 65 лет назад было подписано перемирие. Здесь делегации двух стран вновь обменялись заявлениями о намерении восстановить железные дороги, разрушенные в годы войны.

Во время церемонии чиновники из Пхеньяна и Сеула заложили шпалы в знак начала строительства. Впрочем, как отметили представители министерства транспорта Южной Кореи, работы могут затянуться на долгие годы. До двух лет займёт только проектирование железнодорожной линии. Кроме того, остаётся открытым вопрос о том, как строить инфраструктуру в условиях международных санкций против КНДР.

Одной из потенциальных помех постепенному открытию границы между странами южнокорейские издания называют и позицию США: переговоры об отказе Пхеньяна от ядерного оружия затягиваются, а именно этого требует Вашингтон для восстановления нормальных отношений с Северной Кореей.